Gürkan: Kayısı diyarından Gül diyarına yolcu ediyoruz

Düzenlenen program öncesi Vali Aydın Baruş'un Malatya'ya geldikten sonra yapmış olduğu programlar ile ilgili hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

Vedaların hüzünlü olduğunu belirten Başkan Gürkan veda yemeğinde yaptığı konuşmada, "Sayın Valimiz şu anda hüzün atmosferi içerisindedir. Netice itibariyle Devletin vermiş olduğu görevdir. Devlet bugün burada görevlendirir burada görevi ifa ederiz, yârin başka bir ilde görev verir ve devletten gelen görev başımızın üzerine deriz ve gider orada görevimizi ifa ederiz. Görev değişimlerindeki ayrılık hüznünü bizlerde zamanında yaşadık. O duygu cennetleriyle hemhal olmak lazım. Mevlana Hazretlerinin 'Her gün bir yerden göçmek ne iyi/ Her gün bir yere konmak ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş/ Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yen şeyler söylemek lazım…' sözünü kendime mihmandar edinmişimdir. Düne ait olanlar dünle beraber gitti. İnşallah kayısı diyarından, gül diyarına gittiğinizde orada güllerle ilgili yeni anılarınız, hatıralarınız olacak. Malatya'da sizi hatırasından silmeyecek, unutmayacak.

Malatya'yı her ziyaretinizde yine Malatya Valisi gibi karşılanacaksınız. Malatya Dar-ül Rifat'tır. Seçkin insanların yaşadığı diyardır. Malatya misafirperverdir, kadirşinastır kendisine hizmet edene kendisine misafir olanı baş tacı yapar. Malatya insanı sizi baş tacı yapmıştır. Duruşunuzla, tutumunuzla ve davranışınızla devletin bütün özelliklerini bulunduğunuz kuruma, makama yansıttınız. Mülki idare amiri olarak herkese eşit yaklaşım içerisinde görevinizi ifa ettiniz. Devletin adalet ve şefkat elini her zaman sizin vasıtanızla vatandaşlarımız gerek deprem sürecinde gerek pandemi süreci içerisinde gerekse de Ramazan ayı içerisinde şehit aileleriyle, yetimlerle ve ihtiyaç sahibi insanların sofralarında iftar açarak vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir ilden yine Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir şehre gidiyorsunuz. Malatya'dan Isparta'ya sizi uğurlarken biz hüzünlüyüz. Dört yıla yakın Malatya'da görev yaptınız bu süre zarfı içerisinde Malatyalılar sizi kadirşinaslığınızla, centilmenliğinizle ve nezaketinizle devlet yapısındaki anlayışınızla, devlet duruşunuzla her zaman anacaktır. Uyum içerisinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Biz sizden razıyız. Allah sizden razı olsun. Isparta'da da güzel hizmetler yapmanızı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Ailecek huzurlu ve mutlu bir hayat temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tüfenkci: Malatya'dan ayrılıyor ama ilişkilerimiz devam edecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, "İlimizde birçok valiyle çalışma şerefine nail olduk. Her valimiz çok kıymetliydi ve giderken Malatya'da iz bıraktılar. Valilerimizle hiçbir zaman irtibatımızı kesmedik. Valimiz Aydın Baruş'da Malatya'da uzun süre görev yapan valilerimizden biri. Görev yaptığı süre içerisinde tarafsızlığıyla, adaletiyle insanlara olan yaklaşımıyla Malatya halkı memnun oldu. Sayın valimiz milletle devleti kaynaştırma, mazlumların ve mağdurların yanında olma noktasında devletin baba kimliğini göstermesi bakımından önemliydi. Sayın valimiz bunu Malatya'da başarışla icra etti kendisinden Allah razı olsun. İnşallah gittiği yerde başarılı hizmetlerini takip ederiz. Malatya'dan ayrılıyor ama ilişkilerimiz devam edecek. Sayın valimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten hizmet süresi içerisinde Sayın valimizle çok uyumlu bir şekilde çalıştılar. Sayın valimiz her kesimle uyul içerisinde Malatya'ya hizmet etme noktasında çalıştı. Üzüntülüyüz ama Isparta'da bir kapımız olacağı için de seviniyoruz" dedi.

Baruş: Malatya insanı her şeyin en güzelini hak ediyor

Kayısı diyarından gül diyarına gittiğini ifade eden Vali Aydın Baruş ise yaptığı duygusal konuşmada, "Malatya'nın her kesiminden bu kadar geniş bir kitleyi burada misafir ederek beni onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Malatya'ya nasıl faydalı olabilirizin gayret ve çabası içirişinde uyumlu bir şekilde çalışma örneği sergiledik. Arzumuz odur ki bundan sonra da böyle devam etsin. Malatya her şeyin en iyisini hak ediyor. Malatya insanı her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah Malatya için güzel hizmetleri başarabilmişizdir. Böyle bir muvaffakiyet içerisindeysek kendimi burada görevini hakkıyla yapmış addedeceğim.

Her veda hüzünlüdür. Bu tür veda törenlerinde insanın kendine hakim olması mümkün olmuyor. Meslek hayatımızda sık sık yer değişimi mukadder. Başkanımın ifade ettiği gibi kayısı diyarından gül diyarına gidiyoruz. Allah yüzümüzü güldürsün. Önemli olan gittiğimiz yerdeki insanların yüzünü de güldürebilme kudretinde ve gücünde olmamız. Malatya deyince benim aklıma Beydağı'nın heybetini, Somuncu Babanın maneviyatını, Arapgir Kozluk Kanyonunu her zaman hatırlayacağım. Malatya'nın dört bir tarafındaki güzellikleri mutlaka yâd edeceğiz. Ama en önemlisi Malatya insanı her zaman kalbimizde, gönlümüzde olacak. Malatya'da diğer şehirlerden farklı olarak gördüğüm en önemli özellik insanların samimiyet ve gönülden bağlılığı Devletin Yöneticilerine karşı olan sıcak yaklaşımları. Malatya insanı devletine, milletine, değerlerine bağlı ve ülkesinin kalkınması için fırsat verildiğinde her türlü mücadeleyi veren bir karaktere sahip.

Görev süremiz içerisinde sizlerden anlayış ve sabır gördük. Malatya'daki görev süremizi çok şanslı göremeyiz. 24 Ocak depremini yaşadık. Allah daha beterinden saklasın. Arkasından pandemi süreci. Salgında büyük sıkıntılar çekildi. Bu süreçte bütün kurumlarımızla, milletvekillerimizle birlikte başta Büyükşehir Belediyemiz bütün imkânlarını seferber etti. Bu sıkıntılı süreçte Malatyalıların gönüllerini incitmemişiz hak ettikleri, layık oldukları hizmeti vermişizdir. Görev yaptığım süre zarfında her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte çalışmaktan onur duydum. Malatya umarım bizden memnun kalmıştır. Malatya insanı ve Malatya her zaman kalbimizde kalacak. Gittiğimiz yerlerde daima Malatyalıların kardeşi olarak kalacağız. Malatyalı biri gördüğümüzde mutlaka gözlerimiz yaşaracak. Son sözlerim, Beydağı gibi heybetli kal Malatya. Her zaman onurunu ve şerefini koru Malatya. Sen büyüksün Malatya. Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır, bu ayrıcalığı yaşayan tüm Malatyalılara ne mutlu. Allah'a ısmarladık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Vali Aydın Baruş'a çeşitli hediyeler taktim etti.

Vali Baruş Yolcu edildi

Malatya'daki görev süresi sona eren Vali Aydın Baruş, Valilik önünde gerçekleştirilen bir törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya protokolü, Sivil Toplum Örgütü Başkanları ve gazeteciler tarafından Isparta'ya gitmek üzere yolcu edildi.