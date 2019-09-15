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Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret etti

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret ederek, buradaki kurslara katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kernek Külliyesini ziyaret ederek, buradaki kurslara katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.


Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik birçok sınıfın bulunduğu Kernek Külliyesini ziyareti sırasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Milli Eğitim müfredatına uygun okullarınızda görmüş olduğunuz derslere destek olarak burada eğitim alıyorsunuz. Almış olduğunuz bu destek eğitimleri ile okullarınızda daha başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.


Başkan Gürkan ayrıca öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Öğretmenlerinizle iyi diyalog kurun ve öğretmenlerinizi çok dikkatli dinleyin. Bu yaşta öğrendiğiniz bütün bilgiler hayatınıza yön verecek kalıcı bilgilerdir" dedi.


Gürkan daha sonra Kernek Külliyesinde müzik kursu öğrencilerini de ziyaret ederek başarılar diledi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:22 Kaynak: İHA
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