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Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi - Son Dakika

Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi

03.07.2021 00:58
Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerine yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez ve ilçelerinde yaptığı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kuluncak İlçesi Ciritbelen ve Karıncalık Mahallesindeki 7 kilometrelik asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Siyasi Parti ilçe başkanları, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Ciritbelen Mahallesi girişinde mahalleli kadınlar ve erkekler tarafından büyük ilgi ile karşılanan Gürkan, yapılan asfalt çalışmalarından mahallelilerin memnun olduğunu görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yıllardır özlem duydukları asfalt yola kavuştuklarını söyleyen Ciritbelen Mahallesi Muhtarı Cafer Aslan, " 2020 yılının sonunda beklediğimiz yolumuzun asfaltı tamamlandı. Başkanımızın nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, " Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden iki yıl içerisinde başkanımızın asfaltsız yol kalmayacak söylemi üzerine çalışıyoruz. Ciritbelen ve Karıncalık Mahallelerimizde ilk defa asfalt gördü. Şuanda ekiplerimizle birlikte bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız en güzel işi yaptı ve herkesi birleştirdi"

Kuluncak ilçesinde asfalt anlamında eksik kalmadığını ifade eden Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, " 7 kilometrelik Ciritbelen ve Karıncalık mahallemizin yolları tamamlandı. Kuluncak ilçe merkezinde taksicilik yapan arkadaşlarımız asfalt olmadığı için mahallelerimize gelmek istemiyorlardı. Müşterileri çıksa dahi yollar olmadığı için götürmüyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada ise kapı önlerine kadar asfalt yapılmış durumda. Bu anlamda Büyükşehir BelediyeBaşkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür asfaltsız yolumuz kalmadı. Başkanımız iki yıl içinde yol, su ve kanalizasyon anlamında ilçelerimizde ve Malatya'da hiçbir eksiğimiz kalmayacak demişti. Hakikaten yol ve su sorunu birçok yerde çözüldü. Gelecek yıl içerisinde de eksiklerimizin tamamlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekimhan Belediye Başkanı olarak komşu oldukları Kuluncak ilçesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile gezdiklerini söyleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, " Malatya'da ve ilçelerde yapılan güzellikleri görünce partileri bir kenara bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bir tek Hekimhan ilçesini, Kuluncak ilçesini değil 13 ilçeyi şantiyeye çevirmiş durumda. Her mahallede her köyde şantiye halinde yol ve asfalt yapıyor. Biz buraya hizmet için geldik. Bizim işimiz ayrım yapmadan hizmet etmek. Başkanımız ayrıca en güzel işi yaptı ve bütün herkesi birleştirdi. Yol bugün olur yarın olur ama şunu yaptı ki parti gözetmeden hepimizi birleştirdi. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ve İyi Parti Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Özdemir de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Kuluncak ilçesine yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Görevlerinin Malatya'ya hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Ciritbelen ve Karıncalık mahallelerimizde hemşerilerimiz bizleri çok sıcak karşıladı. Özellikle bayanlarımızın bizleri karşılamasından dolayı çok memnun olduk. Mahallemizin bayanları erkeklerimizle birlikte mahallenin sorunlarına paydaş olmaları bizleri memnun etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz memleketimize hizmet etmektir. Asfalt aslında çok önceden yapılması gerek bir hizmettir. Bütün köylerimizin, bütün mahallelerimizin, bütün mezralarımızın, bütün yerleşim yerlerimizin ve ilçelerimizin asfalt olması gerekir. Göreve geldiğimizde talimatımızı verdik ve arkadaşlarımız sahaya çıktı. Şuanda yüzlerce şantiye Malatya'nın her yerinde hizmet veriyor. Biz çalışmalarımızı yapacağız ve hemşerilerimize hizmeti getireceğiz. Hemşerilerimizin hasbi duygularda olan insanlarımızın dualarıyla Allah yolumuzu aydınlık ediyor, işlerimizi de bereketlendiriyor. Hizmetlerimizin hayırlar getirmesi için bizlerde mahallelerimizi ziyaret ettik. Allah yapılan çalışmaları hayırlı uğurlu etsin. Allah birliğimizi beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Ciritbelen Mahallesi sakinleri ise, arabaların her gün arızalandığını ve mahallenin üst kısımlarına çıkamadığını ifade ederek, yapılan yol çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini söylediler. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Kuluncak, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürkan, Kuluncak'ta çalışmaları inceledi - Son Dakika Ekonomi


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