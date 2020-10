Gürkan muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü Buluşması gerçekleştirildi.

Nikah Sarayında düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, muhtarlar, Daire Başkanları ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda mahalle muhtarları adına konuşma yapan Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, muhtarlar olarak 7/24 mahalle halkı için görevde olduklarını söyledi. Aktaş, " 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu programda bir araya geldik. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Muhtar mahalle sakinleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin mührünü taşıyan, güvenilir, sırdaş, liyakat sahibidir. Mahallenin sorun ve eksiklerini görüp yapılacak olan hizmetleri gerekli kurumlara ileterek çözüm arayan 7/24 görev yapan, mahalle halkına elinden geldiği gücünün yettiği kadar yardımcı olan, tüm devlet ve belediye kurumlarıyla çalışan, halka en yakın kişidir muhtar. Vefat eden muhtarlarımıza rahmet diliyorum. Görevi başındaki muhtarlarımıza sağlık ve başarılar dilerim. 19 Ekim Muhtarlar Gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.

" Seçilmişlerin değerlisi ve özeli muhtarlarımızdır"

Seçim usul esasları itibari ile yapmış oldukları görev ve yüklenmiş oldukları sorumluluk itibariyle bütün muhtarlara müteşekkir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum kutluyorum. 717 muhtarımızın Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum kutluyorum ve hayırlı görevler temenni ediyorum. Bizim burada özellikle muhtarlarla ilgili görüşlerimiz her platformda ifade ettiğim gibi hakikaten seçilmişlerin en değerlisi ve en özeli muhtarlarımızdır. Biz mesai arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimat da şu çerçeve içerisindedir; muhtarlarımız karşılık beklemeden toplumda huzur ve asayişi temin etmek için yoğun çalışma içerisindeler. Bunu da severek, isteyerek ve gönüllülük esasına göre yapıyorlar. Muhtarlarımızdan gelen talepleri yasal mevzuat içerisinde en kısa ve en seri şekilde yerine getirmek gayesi ve çabası içerisinde olun demişizdir. Çünkü muhtarlarımız vatandaşın talebini bize iletiyor. Muhtarlarımızın görüş ve istekleri bizim belediyemiz nezdinde ve görev yapan bürokrat arkadaşlarımız nezdinde önemlidir, kıymetlidir ve değerlidir. Muhtarlarımız bu görevleri yaparken bizlerde muhtarlarımızın bu görevlerine karşılıksız her türlü gayreti ve çabayı göstermemiz gereklidir diye düşünüyorum. Bizlerde şehr-ül emin olarak bu şehre hizmet etme noktasında ve bu şehri mazisine layık istikbale hazırlamak noktasında görev ve sorumluluğumuz var. Ayrıca bizler vatandaşa birlik, beraberlik, dirlik üzerinde ve şemsiyemiz gökyüzüdür anlayışı içerisinde hizmetlerimiz gökyüzü gibi olmalıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda Malatya'nın kendisi için önemli olduğunu ve bütün bakanlıkların Malatya için ellerinden geleni yapmasını istediğini ifade eden Gürkan, "Malatya'da konuşulan sorunların hepsi bir bir çözülüyor. Kırsal kesimlerde bin 600 Km yol yapıldı. Polis Evi'nden Özel Harekat Merkezi'ne aklınıza gelen ve on yıllarca yapılamayan hizmetler bu dönemde yapılıyor. Yapılacak demiyorum, başlandı hepsine. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bilindiği gibi deprem ve pandemi ile birlikte şuanda belediyeler tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşıyoruz. Ama Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak en başarılı dönemini yaşıyoruz. Eğer zaman kifayet etse şuanda da bütün şehrin her tarafının asfaltını yapacağız ve şehrin alt yapısını yapacak finansman kaynakları mevcuttur. Dolayısıyla bizim finans sorunumuz diye bir sorunumuz yoktur. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduğumu ifade etek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri Bakanlar Kurulu'na götürdüler ve Bakanlar Kurulu'na da 'Malatya bizim için çok önemlidir ve Malatya ile ilgili bütün bakanlıklarımız elinden gelen her yardımı yapsınlar' dedi. Sadece 250 milyon TL'lik rakam geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız geldiğinde buraya aktardı. Biz 5 bin kişilik spor salonunu hazırlıyoruz. Yanında Jimnastik salonu yapıyoruz. Bütün semtlerimize ve ilçelerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın her hizmeti yansıyacaktır. Bir buçuk iki sene sonra yapılan yatırımlar ayağa kalktığında sizler diyeceksiniz ki yıllardan beri konuşulan sorunlar bir bir ortadan kalkıyor. Malatya'nın her tarafında hizmet yapılacak. Bu hizmetleri sizlerle birlikte yapacağız. Şeyh Edabali diyor ya, 'Çıktığın yolu iyi bil, azminden dönme, insanı yaşat ki devlet yaşasın' biz insanımızı yaşatacağız ki devletimiz ebed müddet olsun. İnşallah yaptığımız hizmetler iki yıl sonra ayağa kalkacak. Bunun semeresini de siz değerli muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz, valililerimiz, milletvekillerimiz ve hükümetimizle paylaşacağız diyorum. Ben tekrardan 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Muhtarlar Günü buluşmasında yaptığı konuşmada muhtarların devletin en ücra köşesindeki temsilcileri olduğunu ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş da, 19 Ekim Muhtarlar Gününün tüm muhtarlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Muhtarlık çok önemli bir müessese. Devletin en ücra köşedeki temsilcisi. Asayişin, güvenin sağlanması noktasında bütün kamu kurumlarına yardımcı olan, belediye hizmetinin götürülmesi noktasında belediyelere yardımcı olan ama aynı zamanda vatandaşın sözcüsü konumunda bulunup demokrasinin ilk basamağını teşkil eden ve bu anlamda da yerel demokrasi için gerçekten paha biçilmez bir değere sahip rolü olan muhtarlarımızdan bahsediyoruz. Bu önemli rolü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde ifade edeceğinize yürekten inanıyoruz. Malatya 2020 yılında çok sıkıntılı günler yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Önce 24 Ocak'ta deprem, arkasından gelen yeni depremler arkasından pandemi gelince vatandaşımız da bir karamsarlık havası hakim oldu. Deprem ve pandemi hadiselerin de bizim elimiz ayağımız muhtarlarımız oldu. Çünkü vatandaşımızın yaşamış olduğu sıkıntıları birebir dile getirebilen bizim bazen göremediğimiz, farkına varamadığımız problemleri bize aksettiren ve bunların çözümüne vesile olan değerli muhtarlarımız oldu. Bu anlamda bütün muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada buluşturup sizlerle birlikte bu sofra etrafında bir araya gelmemize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - MALATYA