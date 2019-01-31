Son Dakika Haberleri: Gürkan, Müsiad Malatya Şubesini Ziyaret Etti

Gürkan, Müsiad Malatya Şubesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürkan, Müsiad Malatya Şubesini Ziyaret Etti, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi.

Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya'da MÜSİAD üyelerinin önemli yatırımları bulunduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak bizlerin olmazsa olmazlarımız arasında katılımcı belediyecilik anlayışı var. Katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar, birliklerimiz, kanaat ve yerel önderlerimizle şehri yönetme azim ve kararlığındayız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz da kentin gelişmesi ve daha güzel yerlere gelmesinde kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu'ndan Hıncal Uluç'a Sert Tepki Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti

31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:46:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürkan, Müsiad Malatya Şubesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]