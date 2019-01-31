Gürkan, Müsiad Malatya Şubesini Ziyaret Etti

Battalgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan
, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi.
Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya'da MÜSİAD üyelerinin önemli yatırımları bulunduğuna dikkat çekerek, "Belediye olarak bizlerin olmazsa olmazlarımız arasında katılımcı belediyecilik anlayışı var. Katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar, birliklerimiz, kanaat ve yerel önderlerimizle şehri yönetme azim ve kararlığındayız." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz da kentin gelişmesi ve daha güzel yerlere gelmesinde kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.