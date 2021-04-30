Milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen organizasyonda Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, bireyselde yarın gerçekleştirilecek yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ve Emre Yağmur'dan oluşan Trampolin Cimnastik Erkek Milli Takımı ise Avrupa 6'ncısı oldu.

İlk 5'in finalde mücadele etme hakkı kazandığı elemelerde milli takım, 310.715 puan toplayarak 6'ncı sırada yer aldı.