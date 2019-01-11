Gürkan Öğrenciler ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, bir giyim firması tarafından hazırlanan paketlerini Battalgazi ilçesinde bulunan Karaköy İlkokulu öğrencilerine dağıttı.
Battalgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
, bir giyim firması tarafından hazırlanan paketlerini Battalgazi ilçesinde bulunan Karaköy
İlkokulu öğrencilerine dağıttı.
Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan Karaköy İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gürkan, "Bugün sizleri okulunuzda ziyaret ettik. Öğretmenlerinize ve size teşekkür ediyorum. Bu okul tertemiz bir okul. Siz öğrencilerimiz de pırıl pırılsınız. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki ders notlarınız ve karneleriniz de pırıl pırıl olur. Öğretmenlerinizi sevip, onları derste çok iyi dinliyorsunuz. Anlamadığınız yerleri öğretmenlerinize sorun. Günlük derste gördüklerinizi evde tekrar edin" dedi.
Öğrencilere bir giyim firması tarafından hazırlanan kıyafet paketlerini hediye eden Gürkan, "Bugünde biz Karaköy İlkokulu'na Battalgazi Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından sizlere kıyafet hediye etmek için geldik. Mağazamız sizlere bu güzel eşyaları hediye olarak gönderdi. Bizler de bu hediyeleri sizlere takdim edeceğiz. Biz bu Karaköy ile ilgili daha önce gerek yolları, gerek çevre düzenlemeleri, gerek okul bahçemiz ile ilgili parkların yapılması için belediye olarak gerekli çalışmaları yaptık. Okulumuzun ihtiyaçları ile ilgili yetkili arkadaşlarımız tarafından da gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugünde siz değerli öğrencilerimize Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu paketleri size armağan edeceğiz. Bu paketlerin içerisinde kış şartlarına uygun giysi ve botlar var. Bu giysiler sizin üzerinizde güle güle parlasın diyorum. Bu giysileri sizlere ulaştırmamıza yardımcı olan mağazamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı
MHP'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Muzaffer Furat'ın Skandal Paylaşımı Ortaya Çıktı
Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek