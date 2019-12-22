Gürkan öğrencilere röportaj verdi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan öğrencilerle röportaj gerçekleştirdi.



Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul Müdürü Hamit Kapan, Türkçe Öğretmeni Fatma Kargın, Okul Aile Birliğinde Osman Gönültaş ve öğrenciler İrem Ayar ile Salih Akkuş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gürkan Vali Galip Demirel Ortaokulu' nun "Galibiz" adlı dergisinin ikinci sayısı için öğrencilerle röportaj gerçekleştirdi.



Röportajda özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim ile ilgili hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Başkan Gürkan'ın görüşleri alındı.



Okul Müdürü Hamit Kapan tarafından okul ile ilgili bilgilendirme yapılarak, okul bünyesinde eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalışmaların aktarıldığı ziyarette, Başkan Gürkan'a ziyaret anısına nostaljik radyo hediye edildi. - MALATYA