Gürkan: " Rekorlara imza atacak işler yapıyoruz" - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Darende İlçesi Balaban Mahallesi'nde İçme Suyu ve Alt Yapı çalışmalarının yapılacağı alanda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyemizde toplu ulaşım ve iş makinelerimizle birlikte bütün araçlarımızın yüzde ellisi yenilendi. Malatya'nın 40-50 yıllık söylem olarak dile getirilen ama bir adım atılmayan sorunların hepsi tek tek çözülüyor" dedi.

Maski Genel Müdürlüğü'nün Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde yapımına başlayacağı 5 bin metre içme suyu şebekesi, 4 adet sondaj ve terfi binası, 1 adet 30 m3 biriktirme yapısı, 1 adet 400 m3 içme suyu deposu yapımı temel atma törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Maski Genel Müdürü Yaşar Karataş, daire başkanları, ilgili şube müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

" Çalışmaların tamamlanmasıyla su kesintilerinin önüne geçilecek"

İçme suyu ve Alt yapının önemine değinen Malatya Valisi Aydın Baruş, yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu alt yapı çalışması önemli. Biz mahallelerimizde oturan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu sağlıklı alt yapı sağlayamazsak çok güzel evlerde yapılsa yaşam standartlarını gerekli koşullara ulaştırmış olmayız. Malatya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmayla birlikte 5 bin metre içme suyu şebekesi, 400 tonluk içme suyu deposu, terfi depoları, sondaj kuyularının yenilenmesi ve sondaj kuyularından elde edilen suyunda biriktirme depolarıyla ana depoya aktarılmasıyla daha önce elektrik kesintileriyle yaşanan şebekede ki su kesintileri yapılmayacak. Bu çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve Büyükşehir Belediye çalışanlarına, ilçe belediye başkanımıza, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Rekorlara imza atacak işler yapıyoruz"

Malatya'nın her noktasında, her yerleşim biriminde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Başkan Gürkan, "Maski Genel Müdürlüğümüz Balaban mahallesinde 5 bin metre içme suyu hattı, 400 m3 içme suyu deposu, 4 adet terfi binası gibi çalışmalar için projenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde rekorlara imza atacak işler yapılıyor. Bu yıl bin 600 km asfalt dökümü gerçekleştirdik. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olmakla birlikte kendi ölçeğinde belediyeler arasında bir rekordur. Yol Asfalt çalışmalarımızın yapıldığı bütün Malatya'ya dağılmış olan 85 adet şantiyemiz bulunuyor. Yol Asfalt şantiyelerimiz kadar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyeleri var. Malatya'nın her noktasında, her yerleşim birinde alt yapı çalışması, üst yapı çalışması, çevre düzenleme veya Tarihi ve kültürel mirası koruma noktasında çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyemizde toplu ulaşım ve iş makinelerimizle birlikte bütün araçlarımızın yüzde ellisi yenilendi. Malatya'nın 40-50 yıllık söylem olarak dile getirilen ama bir adım atılmayan sorunların hepsi tek tek çözülüyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı yaparken tek bir yer satmadık "

Malatya'da gönüller yapmaya ve Malatya'yı gönül cennetine çevirmek için çalıştıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya'nın her alanında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz bu çalışmaları yaparken tek bir yer satmadığımız gibi 4 bin dönüm yer aldık. Ayrıca aldığımız 4 bin dönüm yerin haricinde 3 bin dönümlük yerde 80 milyonluk harfiyat yaparak 7 tane poligon ile birlikte 3 bin 500 kişilik Özel Harekat Müdürlüğümüzü de İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yürütüyoruz. Malatya, mazisine layık istikbaline hazırlanıyor. Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' evet biz gönüller yapmaya geldik. Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Havayı nasıl isteyen kişi teneffüs edebiliyorsa, perdesini kapatmayan nasıl güneşten yararlanıyorsa, gözünü kapatmayan güneşten nasıl faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımız da bu şekildedir. Çoğu bölgemizde bize talepte gelmemiştir. Arkadaşlarımız planlama yapmışlardır ve hizmetimizi o yerlere götürmüşüzdür. Bizim Belediyemize ait hiçbir asfaltsız ve kot kurtarması kaydıyla susuz ve kanalizasyonsuz yerleşim birimi kalmayacak. Bana seçim döneminde de sorduklarında en büyük projeniz nedir diye ben Sosyal Entegrasyon projesi dedim. Milletin barışma, milletin kaynaşma, milletin saygı sevgi içerisinde bir olma yani Malatya'da gönül cennetini oluşturma projesidir dedim. İnsanlarımız bir olduğunda hizmette hiçbir sınır olmuyor. Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Balaban olacağız hep birlikte Darende olacağız, hep birlikte Malatya olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Su ve Kanalizasyon medeniyetin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Darende Kaymakamı Malik Çalışır, yapılacak olan çalışmanın Balaban Mahallesi'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balaban Mahallesi'ne yapılacak olan çalışmalarla birlikte vatandaşların artık kesintisiz sağlıklı içme suyuna kavuşacağını aktaran MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, "2019 yılında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın tarafından vatandaşlarımızın arzuladığı hizmet kalitesinde içme suyu ve alt yapıların tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunma talimatını aldık. Bu doğrultuda özellikle bizim ilçelerimizin tamamında kronik hale gelen içme suyu ile kanalizasyonla alakalı mahallelerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda özellikle Balaban mahallemizde yaşanan mağduriyetleri dikkate alarak ihalemizi yaptık. Balaban mahallemizde şuanda 6 adet artezyen kuyusundan içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Mevcut hatlarımız aspest ve kalitesiz borular. Balaban mahallemizde yaşanılan elektrik kesintilerinde abonelerimizin tamamı su kesintisi yaşamaktaydı. Temelini atacağımız yeni projemiz kapsamında biz 400 tonluk su deposu yapıyoruz. Aktif olan 4 adet kuyumuzu depoya nakledecez. Bundan sonra vatandaşlarımız kesintisiz olarak içme suyu ihtiyaçlarını sorunsuz alacaklar. Bizlere kaynakları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Yapacağımız yatırımın Balaban mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerle birlikte Balaban mahallesinin önemli bir sorunun daha çözüme kavuşacağını dile getiren Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, " Balaban mahallemiz için önemli bir hizmetin temelini atıyoruz. Balaban mahallemizin su deposu olmadığı için ishaliye hattına direk verilen bir su sistemi vardı. Bundan dolayı elektrik kesintilerinde Balaban halkı susuz kalıyordu. Bundan dolayı önemli bir projenin temeli atılıyor. Balaban mahallemizin önemli bir problemi yapılacak olan çalışmayla bitmiş olacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, Maski Genel Müdürümüze, bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, " Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı Balaban mahallemizde gurur ile karşılıyoruz. Malatya'nın batıya açılan kapısı olan Balaban tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve insan kaynaklarıyla dikkat çeken bir yöredir. Yöremizin umudu haline gelen ve güven duyulan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temel atma töreninde emek verenlere teşekkür ediyor, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İçme Suyu ve Alt Yapı çalışması temel atma töreninin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - MALATYA