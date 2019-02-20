Gürkan Sönmez Meclis Üyesi Adayı Oldu
2 saat önce
Boks Milli Takımı Baş Antrenörlerinden Gürkan Sönmez, AK Parti'den Palandöken Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu.
Boks Milli Takımı Baş Antrenörlerinden Gürkan Sönmez
, AK Parti
'den Palandöken
Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu. Avrupa
ve Dünya çapında büyük başarılara imza atan Boks Milli Takımı Baş Antrenörlerinden Gürkan Sönmez, siyasete de atıldı. Başarılı spor adamı Gürkan Sönmez, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye meclis üyesi olmak için müracaatını yaptı. AK Parti'den Palandöken Belediye Meclis Üyeliği için aday olan Gürkan Sönmez, Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammed Sunar
'ın kontenjan adayı olarak belirlendi. Erzurum
spor camiasının sevilen başarılı antrenörü Gürkan Sönmez'in meclis üyeliğine adaylığı, sevinçle karşılandı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:22 Kaynak: İHA
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