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Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı - Son Dakika

Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı

01.06.2021 17:20
Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin organizesi ile düzenlenen ve video konferans sistemiyle gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin organizesi ile düzenlenen ve video konferans sistemiyle gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin organizesi ile düzenlenen ve video konferans sistemiyle gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katılarak, kentte yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasının ardından Malatya'da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında video konferans sisteminde bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan yaptığı konuşmada, "Hizmet ve yatırımlarda sürdürülebilirlik çok önemli. Yöneticiyi dünün, bugünün ve yarının yöneticisi olarak tarif ediyoruz. Belediye Başkanı olarak tarif edersek, geçmiş yüzyılların Belediye Başkanı, günümüz Belediye Başkanı ve gelecek yüzyılların Belediye Başkanı nasıl olur? Göreve gelen yöneticinin bu felsefe ve vizyon içerisinde çalışması gerekmektedir. Yöneticilerde de iki vasıf vardır, bunlar bir işgalci yönetici vardır bir de fetihçi yöneticiler vardır. İşgalci yöneticiler işgalci olduklarının farkına varmadan bulundukları yeri geriye götürür, imha eder. Fetihçi yöneticilerde ihya ederler, ileriye götürürler. Biz göreve geldiğimizde Malatya'nın tek arteri vardı. Dolayısıyla şehrin kamu kurum kuruluşları ve etkin şirketler de bu yol güzergahında yapılaşma oluşturmuştur. Hal böyle olunca bu şehrin geleceğini karartmış oldunuz. Biz bütün bunlara rağmen tarihi ayağa kaldırma hizmetlerimiz, şehrin yeşil alanlarının korunması noktasında yapılaşma planlaması hizmetleri konusunda proje ve çalışmalar başardık. 24 Ocak depremini Malatya'da yakinen yaşadık. Deprem Sivrice merkezli olsa da ilçelerimizden Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi yoğun şekilde etkilendi. Daha önceki yaptığımız çalışmalar neticesinde noktasal olarak bölgede bulunan arkadaşlarımız depremden sonra enkaz altında kalan vatandaşlarımızı saat 23.00 sularında tamamını çıkardılar. Sadece vatandaşlarımız değil hayvanları dahil belirtiğim saat itibariyle enkaz altından çıkarmışlardı. Aynı zamanda kış ayı olmasından dolayı Malatya'dan otobüslerimizi götürdük ve vatandaşlarımızın dışarda kalmalarını ilk etapta engellemiş olduk. Ayrıca bir kısım vatandaşlarımızı da depremden etkilenmeyen sosyal tesislerimize otellerimize yerleştirdik. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da bizlere işlerimizde yardımcı oldu. Şuanda da en sıkıntılı dönemlerimizde Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürkan, konuşması sırasında 24 Ocak 2020 depreminin ardından yapılan çalışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. - MALATYA

Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı
Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı
Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı

Selahattin Gürkan, Gaziantep, Türkiye, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan, 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği' çalıştayına katıldı - Son Dakika


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