Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu. - Son Dakika

Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.

11.04.2021 17:13
Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu., System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlandığı ve devrinin Büyükşehir Belediyesine geçtiği Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlandığı ve devrinin Büyükşehir Belediyesine geçtiği Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Gürkan, Millet Bahçesi'nde Malatyalıların gönül rahatlığıyla geleceği, çocuklarıyla ve aileleriyle vakit geçireceği güvenli bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 43 dönümlük alan içerisinde yapımı tamamlanan ve içerisinde 1 adet Millet Kıraathanesi, 1 adet Kapalı Otopark, Kapalı Otopark içerisinde elektrikli araçlar için 6 adet şarj ünitesi, 2 adet Basketbol Sahası, 2 Adet Kültür Fizik aletleri, 1 Adet 3 bin 400 m2'lik Yansıtma ve Oyun Havuzu, 300 tonluk sulama amaçlı kullanılacak Su Deposu, 3 adet Oyun Parkı, Yürüyüş ve Koşu Parkurları ve yeşil alanların olduğu Millet Bahçesi'nde tamamlanan çalışmaları inceledi.

Gürkan, Yeşil Kuşak alanı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla eski stat alanının Millet Bahçesine dönüştürülerek Malatyalıların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, " Millet Bahçesi'ni Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak devrini aldık. Millet Bahçesi alanının geçmiş serüvenine baktığımızda alan içerisinde stadyum vardı. Stadyumun karşılığında başka bir alana stadyum yapmak kaydıyla Millet Bahçesi alanının TOKİ'ye devri gerçekleştirilmişti. Ayrıca Devlet Hastanesi'nin yerinin de TOKİ'ye devri gerçekleştirilmişti. Bizim yapmış olduğumuz girişimler ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla eski stat yerinin Millet Bahçesi olması ve hastane yerinin de TOKİ tarafından tekrardan Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleştirildi. Hastane yapılması noktasında Cumhurbaşkanımız tarafından gerekli yerlere talimat verildi ve o talimatlar içerisinde stat alanının Millet Bahçesi olması, hastane yerinin de yeni bir Devlet Hastanesi olması noktasından Sağlık Bakanlığımız çalışmalarına başlamıştı. Yeni hastanemiz bu yıl içerisinde veya önümüzdeki yıl içerisinde inşallah tamamlanacak" dedi.

Millet Bahçesi'nde güvenli bir ortam oluşturmak için çalıştıklarına dikkat çeken Gürkan, " Millet Bahçemiz, milletimizin yararlanacağı, internet bağlantıların olacağı, dinleneceği, kafeteryalarda çaylarını ve kahvelerini içeceği, spor alanlarında sportif aktivitelerini gerçekleştirecekleri, yürüyüş alanlarında yürüyüşlerini gerçekleştirecekleri bir alan oluştu. Aynı zamanda ailelerimizin güvenli bir ortamda çocuklarıyla birlikte oturup sohbet edecekleri, kimsenin

kimseyi rahatsız etmediği huzur ortamında güzel bir Millet Bahçesi oldu. Millet Bahçemizin Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlarımız otoparkımıza araçlarını bıraktıktan sonra otopark içerisinden gerek asansörle, gerekse merdivenle Millet Bahçesi'ne çıkış yapabilecekler. Aynı zamanda Millet Bahçesi içerisinde dinlenme ve sohbet etme imkanı bulacak olan vatandaşlarımız gerekli dokümanlarla birlikte internetin olduğu bir ortamda vakit geçirecekler. Vatandaşlarımız günlük gazete ve ihtiyaç duyduğu aktüel dergilerini yine alan içerisinde okuma fırsatı bulacaklar. Arkadaşlarımız bu hizmetleri milletimize sunacak. Hemşerilerimiz gönül rahatlığıyla, çocuklarını güvenli bir şekilde eğlendirme imkanına kavuşacaklar. Aynı zamanda çocuklarımızın eğitimi noktasında spor hocalarımızda ve çocuklarımızın yanında olan refakatçi öğretmenlerimizde bunları takip edecek. Millet Bahçesi alanının yanında bulunan Spor Salonunu da aynı şekilde muhafaza ederek iç ve dış dizaynı yine beledimiz tarafından yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmaların Malatya'mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.
Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.
Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.
Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu.

Selahattin Gürkan, basketbol, Hastane, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu. - Son Dakika


Son Dakika

8 aylık hamile tekvandocu, altın madalya kazandı 8 aylık hamile tekvandocu, altın madalya kazandı Uçakta rahatsızlanan Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı Uçakta rahatsızlanan Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Metroda fasulye ayıklayan kadın konuştu: Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim Metroda fasulye ayıklayan kadın konuştu: Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem         
17:25
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak         
17:04
Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz         
16:51
Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak         
16:06
Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında         
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek         
15:02
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması         
11:35
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 17:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan, tamamlanan millet bahçesinde incelemede bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei