Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Pütürge Tekederesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Tekederesi'nde yürüttükleri çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Malatya merkez başta olmak üzere ilçelerde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Pütürge ilçesi Tekederesi'nde yol genişletme, asfalt serimi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a incelemesi sırasında genel sekreter yardımcıları, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 kilometrelik yolda özel bir ekibin sezon başından beri çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Malatya'nın her köşesinde 85 şantiye kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bütün susuz, kanalizasyon, asfaltsız yolu olmayan hiçbir mahalle bırakmayacağız. Bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Yapılan çalışmaların genel icmalini ve değerlendirmesini yaptığımızda yüzde 70 civarında gerçekleşmiş olduğunu gördük. Geride kalan yüzde 30'luk kısmını da önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız. Tekederesi bölgesinde yol genişletme çalışması yapıldı. Sathi kaplaması için stabilize serimleri gerçekleştirilmiş, altyapı malzemeleri hazırlanmış ve sadece mevsimin uygun şartlarıyla asfaltın dökülmesi kalmış. Önümüzdeki sene buraya geldiğimizde sıcak asfaltın dökülmüş olduğunu göreceğiz. Yolların medeniyet olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanımızın ayağına medeniyeti götürmemiz lazım. Yol, su, elektrik, telekomünikasyon gibi hizmetler temel hizmetlerdir. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına biran önce götürmemiz gerektiğinin bilincindeyiz."

Sadece belediyelerle değil, diğer kurumlarla da birlik beraberlik içerisinde memlekete hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gürkan, bu çalışmaların vatandaşlara hizmet olarak döndüğünü ifade etti.