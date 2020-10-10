Gürkan vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Gürkan vatandaşlarla buluştu

10.10.2020 17:02
Gürkan vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili Daire Başkanları ile beraber mahalle sakinleriyle buluştu.

" Mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları yapıldı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine birçok hizmetin yapıldığını belirten Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Cansever yaptığı konuşmada, "Mahallemizin nüfusu kışın az olmasına rağmen, yazın il dışında yaşayan hemşerilerimiz geri geldiklerinden mahallemizin nüfusu artmaktadır. Önceki yıllarda mahallemizin kışın nüfusu az olduğundan dolayı bazı hizmetlerden mahrum kaldık. Büyükşehir Belediyemiz ayrım yapmadan hizmet ürettiğinden dolayı mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları bu sayede yapıldı. Tekrardan Kamıştaş halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için hoş geldiniz diyor yapılan çalışmalardan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz"

Sıcak karşılamadan dolayı Kamıştaş Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kamıştaş Mahallesi bugüne kadar asfaltlanmamıştı, arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimatlar gereği bugün geldiğimiz yol gayet güzel bir şekilde asfaltlanmış ve Kamıştaş Mahallesi vatandaşlarının hizmetine sunduk. Bölge dağlık olduğundan dağınık bir yerleşim şekli var. Özellikle bu köylerin bir arya toplanması noktasında daha nitelikli ve fiziki anlamda düzgün yapılarda ikamet edilmesi için daha düzgün bir yere taşınması noktasında bizlerde elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Bu konuda ki düşünceleriniz birlik ve beraberlik içerisinde zuhur ederse biz bunu valiliğimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunup Kamıştaş'ı daha düzgün bir mekanda, daha düzgün bir alan içerinde tutma noktasında böyle bir çalışma yapabiliriz bunu da özellikle sizlere teklif olarak sunmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir tarafta alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz. Malatya'nın çehresini değiştirecek parklar, Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Vagon onarım fabrikasının yeniden istihdama kazandırılması, Yimpaş sorununun halledilmesi, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Lisanslı Soğuk Hava Deposu gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken borçlanma yoluna gitmedik. Malatya'nın yıllardan beri özlemle beklediği ama sadece söz olarak söylenmiş ama icraat safhasına geçmeyen tüm talepleri ve istekleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerin yanında yeni iş makineleri alarak araç parkımızı yeniliyoruz. Yeni otobüsler alarak toplu taşımada araçlarımızın yaş ortalamasını düşürerek araç filomuzu gençleştiriyoruz. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'mızı daha iyi yerlere taşırız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan vatandaşlarla buluştu
Gürkan vatandaşlarla buluştu
Gürkan vatandaşlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Sekreter, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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