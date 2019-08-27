Gürkan ve Çakır, Tabiat Parkı'nda süren çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile İnderesi Tabiat Parkı birinci etap çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, incelemeler sırasında konuşan Gürkan, parkın kentin dokusuna katkı sağlayacağını belirterek, birinci etap çalışmalarında sona gelindiğini aktardı.

Çakır'ın belediye başkanlığı döneminde parkta çalışmaların başladığını hatırlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Birinci etap çalışmaları kapsamında 100 dönümlük alan içerisindeki çalışmalarda sona gelindi. Mevcut alanın dışında kalan kısımların da Tabiat Parkı'na dahil edildiğini düşünürsek bu alan yaklaşık 3 bin dönümlük muazzam bir yeşil alan hüviyetine kavuşmuş olacak. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmazsa eylül ayı itibarıyla birinci etabın açılışını gerçekleştireceğiz."

Çakır ise parkın tamamlanmasının ardından kişi başına düşen yeşil alan miktarının Avrupa standartlarının üzerine çıkacağını vurgulayarak, "Bu Malatya ve hemşehrilerimiz için sevindirici bir olay. Avrupa Birliğinde kişi başına 10-12 metrekare yeşil alan düşerken bu rakam Malatya'da inşallah 15 metrekareyi geçecek. İnderesi Tabiat Parkı, Malatya'ya çok büyük bir değer katacak." ifadelerini kullandı.