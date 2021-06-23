Hatunsuyu Mahallesini Ziyaret Eden Başkan Gürkan: "Malatya Genelinde Hizmetlerimiz Devam Ediyor" - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte Hatunsuyu Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldiler.

Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın mahallelerini ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, "Sayın Vekilimizin ve Belediye Başkanımızın bizleri kırmayarak davetimize icabet etmeleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Başkanımız Malatya genelinde çok güzel hizmetlere imza atmakta. Mahallemiz tarım bölgesi sulama suyu sıkıntımızla ilgili sıkıntılarımızı aktardık. Bu sıkıntımızın çözümü noktasında Sayın Başkanımız gerekli talimatlarda bulundu. İnşallah bu sorunumuz çözülür diye düşünüyoruz" şeklinde konuştular.

Malatya'nın her noktasında çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın genelinde yapmış olduğumuz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. 13 ilçemizde başlatmış olduğumuz çalışmalarla Malatya bir şantiye halindedir. Kaynak sularına atık suların karışmaması için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından İlçelerimize hizmet verecek 12 arıtma tesisi inşa ediyoruz. Asfaltsız hiçbir yolumuzun kalmaması için geçen yıl yetiştiremediğimiz bozuk ve yıpranmış olan yollarımızın asfaltını bu yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın güven ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın belirtmiş oldukları sıkıntılarla ilgili olarak MASKİ Genel Müdürlüğümüz bir çalışma gerçekleştirecektir. Malatya'nın dününe, bugününe ve yarınına yatırımlarımız devam ediyor. Malatya'da hizmet destanı yazmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. " dedi.