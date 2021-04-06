Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu

06.04.2021 16:43
Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Yazıhan İlçesinde yapımı tamamlanan Merkez Parkta incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Yazıhan İlçesinde yapımı tamamlanan Merkez Parkta incelemelerde bulundu.

Gürkan, "Yazıhan ilçemize yaklaşık 3 bin metrelik güzel, nezih bir park kazandırdık. Parkımızın Yazıhan'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yazıhan'da yapılan Park incelemesine Başkan Gürkan'ın yanı sıra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Özlem Pelitoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Yazıhan ilçesine güzel bir park kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, "Yazıhan ilçemizin merkezine 2 bin 500 dönümlük bir alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel bir park kazandırıldı. Süs Havuzuyla, Kamelyalarıyla, oturma ve oyun gruplarıyla, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarıyla güzel ve nezih bir parkı Yazıhan'a kazandırdık" dedi.

Yazıhan ilçe merkezinde güzel bir park oluşturulduğunu belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "2019 yılında Sayın Başkanımız ilçemizi ziyaretleri sırasında ilçemizin merkezinde park ihtiyacı olduğunu kendisine iletmiştik. Sayın Başkanımıza ilçe merkezimize yapılan parka katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle güzel ve nezih bir ortama ilçe olarak ihtiyacımız vardı. Bu ortamı Sayın Başkanımız bize sağladı emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yazıhan İlçe merkezine Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel bir park kazandırıldığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Yazıhan Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi 2019 yılında yapmış olduğumuz ziyaret sırasında vatandaşlarımıza altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, kültürel yapıların ayağa kaldırılması ve park talepleri ile ilgili yapacağız çalışmalarla ilgili bilgiler aktarmıştık. O zamanda önemli olan toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik demiştik. Bugün Yazıhan ilçemizin yüzde 80 asfaltı tamamlandı. Geriye kalan yüzde 20'lik kısmı ise bu sene içerisinde tamamlayacağız. Altyapısı olmayan hiçbir yerleşim yeri kalmayacağını, her ilçeye bir arıtma tesisi yapılacağını, ilçelerimizde çöp aktarma istasyonlarının kurulacağını ifade etmiştik. Bugünde o dönemde yapacağımızı ifade ettiğimiz ve Park Bahçeler Daire Başkanlığımız uhdesinde yürütülen yaklaşık üç bin metrelik bir alanda güzel bir park yapımını gerçekleştirdik. Görüntü açısından, çocuk oyun gurupları, Ağaçlandırma çalışmalarıyla, kamelyalarıyla ve oturma gruplarıyla güzel ve müstesna bir park oluşturuldu" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu
Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu
Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Malatya, Yazıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan, Yazıhan merkez parkta incelemelerde bulundu - Son Dakika


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