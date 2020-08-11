Gürkan, Yeni Malatyaspor ile ilgili tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika

Gürkan, Yeni Malatyaspor ile ilgili tartışmalara noktayı koydu

Bu yıl Süper Lig'den TFF'nin kararı ile küme düşürülmeyen 3 tamından biri olan Yeni Malatyaspor'da yönetim ile ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamuoyunun değişim talebini Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e ilettiklerini belirterek, "Bundan sonraki karar...

Gürkan, Yeni Malatyaspor ile ilgili tartışmalara noktayı koydu, System.String[]

Bu yıl Süper Lig'den TFF'nin kararı ile küme düşürülmeyen 3 tamından biri olan Yeni Malatyaspor'da yönetim ile ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamuoyunun değişim talebini Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e ilettiklerini belirterek, "Bundan sonraki karar Malatyaspor'un yönetimi ve yönetim kurulunun kararıdır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor ile ilgili gelişmeler hakkında basın mensupları ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde gündemde yer alan Yeni Malatyaspor ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 yıldır yönetimde olan Adil Gevrek ve ekibinin güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Ama son sürece geldiğimizde özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında hatalar zinciri birbirinin ardına geldi. Teknik heyetin değişmesi, tekrar değişmesi, futbolcuların satılmış olması, var olan futbolculardaki sahaya çıkmaya eğilimi şeklindeki disiplinsizliğin olması ve yönetimin yaptırım noktasında burada zayıf kalması ve bunun sonucu olarak Malatyaspor'umuzun ligden düşmesi ile sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in ikinci yarısında Malatya kamuoyunda mevcut yönetimin istifa etmesi yönünde görüşlerin çıktığını aktaran Gürkan, "Biz bulunduğumuz sorumluluk ve mevkiinin gereği dedik ki, 'dere geçerken at değiştirilmez'. Bu anlamda bütün şimşekleri de üzerimize çektik ve sonuçta o şimşekleri üzerimize atanlar haklı çıktılar. Bizim de ikinci bir alternatifimiz yoktu. O dönemde yönetimin istifa etmesi takımda başka şeyler olabilir ve bu arada tekrar sorumluluğu bize iade edebilirlerdi" şeklinde konuştu.

Kulübün başarısızlığından mutluluk duyacak bir grubun olduğundan da söz eden Başkan Gürkan, "Ama bütün bunlara rağmen bizler dedik ki; maddi ve manevi olarak Malatyaspor'umuzun yanındayız. Her konuda destekledik. Taraftarların deplasmana gitmesinden, bizim teknik heyeti ve futbolcuların antrenman ziyaretleri, İstanbul'da yapmış olduğumuz ziyaretler ile bu süreci düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Ama sonuç olarak Malatyaspor kümeden düşme durumunda kaldı. Yani yapılamayacak ne kadar hatalar var ise, bütün hatalar sanki nispetmiş gibi yapıldı ve sonuç Malatyaspor'un ligde düşmesi oldu" dedi.

Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem ve sonrasında ortaya çıkan korona virüs salgınının Yeni Malatyaspor'u olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

"Malatya açısından bu süreç normal bir süreç değildi, anormal bir süreçti. Ligde kalmaması Malatyaspor'un çok daha vahim durumlara gideceğinin görüntüsü idi. Futbolcuların sahaya çıkmadığını biliyoruz, biz o dönemde destekledik. Ekonomik anlamda ilgili şirketlerimiz sponsorluk anlaşmaları ile destekleyerek futbolcuların sahaya çıkması sağlandı. Bu süreç bu şekilde gidince ve neticede sonuç Süper Ligden düşme ile sonuçlanınca bu sefer bizler yaşadığımız bu genel küresel anlamdaki ve lokal anlamdaki deprem hadisesini ilgili yetkili mercilere getirdik. Sonuçta; Federasyonumuz, Spor Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız 3 takımın küme düşmesinin kaldırılması noktasında genel eğilim belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Federasyonumuza ve Kulüp yöneticilerine ne kadar teşekkür etsek azdır"

Son yaşanan süreç sonrası kamuoyunda Yeni Malatyaspor Yönetiminin görevi bırakması baskısının ortaya çıktığını da vurgulayan Gürkan, divan kurulunun da toplanarak yönetimin değişmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsattı.

Kentteki milletvekilleri ile de konuyu görüştüklerini ve genel olarak Yeni Malatyaspor yönetiminde kan değişikliği olması fikrinin öne çıktığını ifade eden Gürkan, "Ben de Yeni Malatyaspor Başkanımız Adil Gevrek Bey'i aradım. Malatyaspor ile ilgili halkla, ilgili ve yetkili kişiler ile yapmış olduğumuz görüşmede böyle bir sonucun olduğunu söyledim. Kendileri de 'Başkanım siz böyle diyorsunuz ama başkaları da bizlere sizlerin görevde kalması daha uygun diyorlar' dedi. Bizlerin şahıslarla bir durumu olamaz. Adil Bey bu memlekete hizmet etmiş, buradaki talebimiz hem onun huzuru açısından hem Malatya'da bir kan değişikliğinin olması ve yeni bir yönetimle gitmesi daha uygun olacağını uygun bir lisanla ifade ettik. Ama bunu karıştırma noktasında birileri farklı bir amaçla bunu yapıyorsa üzülürüm. Zayıflığın ifadesidir. Farklı ortamlarda farklı konuşuyorsa öyle bir söylemler var. Bunlar hoş değil, Malatya'da gezdiğimde herkes buraya ne zaman müdahale edeceksin netice de burası bir hukuk devletidir. Biz ancak görüş ve düşüncelerimizi ifade ederiz. Kendilerine bunu söyleriz. Bunu da ilettik. Bugünde basın toplantısı yapacağımı şeffaf bir şekilde söyledim. Konuşmalarımın özetini de ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un kişiye endeksli olmadığını ifade eden Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buralar Malatya'nın ortak malıdır. Malatya'nın hepsi bunun ortak paydasıdır. Dolayısıyla biz paydaş olarak ve Malatyaspor'a hem maddi hem de manevi desteklerimiz sonucu ve bu desteklerin sorumluluğunun getirdiği yaklaşımla kamuoyunda oluşan duygu ve düşünceleri Malatyaspor'un yönetimine ifade ettik. Bundan sonraki karar Malatyaspor'un yönetimi ve yönetim kurulunun kararıdır. Burası bir hukuk devletidir. Bizim kimseye şöyle veya böyle deme şansımızda yoktur. Temennimiz, kamuoyunun beklentisine cevap verir. Cevap verilmediği takdirde sezon içerisinde süreç yine biz Malatyaspor'un başarısından yana oluruz. Dolayısıyla biz, hataları eksikleri ve yanlışları Malatya kamuoyuyla, Malatyaspor yönetiminin bütünleşemediğini ve değişik platformlarda ifade ettik. Dün de kendisine ifade ettim. Bugün de siz basın mensuplarının huzurunda Malatya'mıza bunu deklare ediyorum. Bu benim Şehr-ül Emin olarak sorumluluğumun gereğidir. Kişilerle ve şahıslarla bizim husumetimiz duygusal anlamda küskünlük barışkanlık isteyip istememe şeklinde bir düşüncemiz olamaz. Aklıselim bir insanında zaten böyle bir düşüncesi olamaz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Basın Toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gürkan, Yeni Malatyaspor ile ilgili tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika Spor
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