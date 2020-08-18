Gürkan yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gürkan yol çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme gezisinde Başkan Gürkan'ın yanı sıra Büyükşehir Bürokratları ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Kurucaova Mahalle Muhtarı Mehmet Tatar hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Asfalt Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kurucaova mahallesinin anayol ve sokaklarında sıcak asfalt ve sathi kaplama yol çalışması gerçekleştirildi.

Kurucaova mahalle muhtarından teşekkür

Kurucaova Mahallesi Muhtarı Metin Tatar, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine Kurucaova mahallemize bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Doğanşehir ilçemiz için her türlü çalışma gerçekleşiyor"

r AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da, "Kurucaova mahallemizde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bir sene önce Kurucaova mahallemizde alt yapı çalışmalarını yaptık. Üst yapı çalışmaları olarak Doğanşehir ilçemizin her yerinde şantiyelerimiz var. Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediyemize ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçemiz için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor " şeklinde konuştu.

"Arıtma tesisinin sözünü aldık"

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün ekibi ile birlikte Kurucaova mahallemize çıkarma yaparak yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Kurucaova mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarından sonra özellikle Sürgü mevkiinde yapılacak olan arıtma tesisinin sözünü aldık. Bundan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çalışmaları yerinde inceledik"

Kurucaova'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve sıcak karşılamadan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Gerçekleştirmiş olduğumuz bu gezilerle Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerince inceleyip görme fırsatı buluyoruz. Bizler göreve geldiğimizde, akarsulara atıksuların akıtılmaması noktasında genel bir talimatname yayınlamıştık. Bu talimatname çerçevesinde özellikle buradaki grup mahallelerinin sürgü ve kurucaova mahallesi dahil olmak üzere bu bölgenin tüm kanalizasyonlarının toplanarak baraja akıtılmadan önce veyahut sürgü deresine akıtılmadan önce arıtma yapması noktasında gerekli talimatı ilgili birim yetkililerimize ilettik. Kurucaova mahallesinin alt yapı çalışmalarının bitmesinden sonra sıcak asfalt ve sathi kaplama ile bütün cadde ve sokaklarını asfaltlayacağız. Malatya genelinde birçok noktada oluşturmuş olduğumuz şantiyelerle hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde ilçelerimize ve kırsal mahallelerimize ulaşmasını sağlamış bulunmaktayız. Kurucaova bunlardan bir tanesi, Doğanşehir'in her yerinde Malatya'nın her köşesinde yol asfalt ve MASKİ ekiplerimiz, Çevre ile ilgili Park Bahçe ekiplerimiz, Ulaştırma ve diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. 2 yıl içerisinde asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakılmayacak şekilde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Malatya'nın 12 bin 300 kilometre karelik alanda 13 ilçesi ve 717 mahallesinde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapmış olduğumuz yatırım ve hizmetlerin Doğanşehir ve Malatya halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kurucaova mahalle sakinlerinden Mahmut Birişik, Cumhurbaşkanının resminin işlenmiş olduğu dokuma halıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hediye etti.

Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesinde yol çalışmalarını inceleyen Başkan Gürkan, vatandaşlar ile de sohbet etti. Yapılan çalışmaları takdirle karşılayan vatandaşlar Başkan Gürkan'a hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Gürkan, Kurucaova mahallesinden sonra Sürgü Mahallesini de ziyaret ederek incelemelerde bulunup, burada yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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