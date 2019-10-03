Son Dakika Haberleri: Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı
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Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı

41 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)'ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ederek sorunu kısa sürede çözüyor.


Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Gürlevik Ana İsale Hattında meydana gelen deformasyondan dolayı arızaya anında müdahale eden ekipler, onarım işini kısa süre içerisinde tamamlayarak deforme olan kısmı değiştirdi ve şehir merkezine suyun ulaşmasını yeniden sağladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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