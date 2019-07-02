Gürleyik Şelalesi'ni fotoğrafladılar

Gençleri çeşitli etkinlikler ile bir araya getiren ve hem sosyalleşmelerini hem de ilgi alanlarına göre birçok farklı etkinlik düzenleyen Gençlik Merkezi, fotoğraf tutkunları için Gürleyik Şelalesi Fotoğraf Gezisi düzenledi. Gerçekleştirilen fotoğraf gezisine katılan öğrenciler almış oldukları bilgilerle, fotoğraf çekim tekniklerini başarı ile uyguladılar.

Fotoğraf teknikleri konusunda uygulamalı eğitim alan kursiyerler, fotoğrafçılığın güzel bir tutku olduğunu söyleyerek kendilerine bu imkânları sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.