Gürleyik Şelalesi'ni fotoğrafladılar
12 dakika önce
Gürleyik Şelalesi Fotoğraf Gezisine katılan kursiyerler, suyun akışını uzun ve çok hızlı pozlama teknikleri ile kadrajlarına sığdırırken, güzel ve keyifli bir günün sonunda Türk Bayrağıyla birlikte poz verdiler.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:12 Kaynak: Bültenler
Gençleri çeşitli etkinlikler ile bir araya getiren ve hem sosyalleşmelerini hem de ilgi alanlarına göre birçok farklı etkinlik düzenleyen Gençlik Merkezi, fotoğraf tutkunları için Gürleyik Şelalesi Fotoğraf Gezisi düzenledi. Gerçekleştirilen fotoğraf gezisine katılan öğrenciler almış oldukları bilgilerle, fotoğraf çekim tekniklerini başarı ile uyguladılar.
Fotoğraf teknikleri konusunda uygulamalı eğitim alan kursiyerler, fotoğrafçılığın güzel bir tutku olduğunu söyleyerek kendilerine bu imkânları sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
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