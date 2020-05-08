Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları - Son Dakika Magazin

Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları

6 saat önce

10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAMArçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici, sofranın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 10 adet ön tanımlı program barındırır. Bunlar sayesinde Türk ve dünya mutfağından en lezzetli yemekleri pratik ve güvenli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları, System.String[]

10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAM


Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici, sofranın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 10 adet ön tanımlı program barındırır. Bunlar sayesinde Türk ve dünya mutfağından en lezzetli yemekleri pratik ve güvenli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.


GURME ŞEF'İN 10 ADET ÖN TANIMLI PROGRAMI


Düdüklü et/ tavuk yemekleri

Düdüklü baklagil yemekleri

Tandır

Yahni/ tencere yemekleri

Sote

Kısık ateşte pişirme

Buharda pilav

Yoğurt

Reçel

Poşe


BASINÇLI PİŞİRME ÖZELLİĞİ


Basınçlı pişirme özelliği sayesinde zamandan tasarruf ederek kolay bir şekilde et ve tavuk pişirebilirsiniz.


DÜDÜKLÜ ET/ TAVUK PROGRAMI


Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek et ve tavuk pişirme sağlar.


DÜDÜKLÜ BAKLAGİLLER


Basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf ederek baklagil pişirebilirsiniz.


TANDIR PROGRAMI


Özel tandır aksesuarı ve programı ile uzun sürede pişen etleri çok daha kısa sürede lezzetli bir şekilde pişirebilme olanağı sunar.


YAHNİ/ TENCERE YEMEĞİ PROGRAMI


Geleneksel tencere yemeklerini rahatlıkla yapma olanağı sunar.


SOTE PROGRAMI


Et ve sebzeleri istenen kıvamda soteleme sotelemenize yardımcı olacak.


KISIK ATEŞTE YAVAŞ PİŞİRME PROGRAMI


Kişisel tariflerde rahatlıkla kullanılabilir.


BUHARDA PİLAV PROGRAMI


Farklı pilav tiplerini pişirmeye olanak sağlar.


YOĞURT PROGRAMI


Ev yapımı sağlıklı yoğurt yapabilirsiniz.


REÇEL PROGRAMI


Farklı meyve ve sebzeler ile ev yapımı sağlıklı ve birbirinden lezzetli reçeller hazırlayabileceğiniz gibi, aynı modu kullanarak evde hazırlamış olduğunuz hamur ile ekmek yapmak mümkün.


POŞE PROGRAMI


Buharda sebze, poşe somon gibi sağlıklı tarifleri poşe programıyla rahatlıkla yapabilirsiniz.


GURME ŞEF'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Zamanlayıcı özelliği sayesinde başında beklemeyi gerektirmez, istediğiniz zamanda pişirme sağlar.


5.5L kapasiteli yapışmaz geniş tencere ile tüm aileye yetecek miktarda pişirme imkanı sunar.


Ön tanımlı programlara bağlı kalmaksızın sıcaklık ve zaman ayarlarını kişiselleştirerek kendi pişirme programınızı yaratabilirsiniz.


Son olarak; Gurme Şef ile geliştirilmiş 30 adet birbirinden lezzetli tarifi içeren 'Gurme Şef Yemek Kitabı' da sizi bekliyor!


Sponsorlu İçerik

Arçelik A.Ş., Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:48 

YORUMLAR

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı         
13:35
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti 1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti         
13:19
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü         
13:18
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 17:26:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici Kullanmanın Püf Noktaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]