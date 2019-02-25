Son Dakika Haberleri: Gürmen Group Şirketlerinden Maspo Enerji'ye İki Ödül

Gürmen Group Şirketlerinden Maspo Enerji'ye İki Ödül

1 saat önce

"2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nde "Yılın Proje Finansmanı" ve "Yılın Enerji Projesi Finansmanı" kategorilerinde en başarılı ilk 3 proje içerisinde değerlendirilerek iki farklı kategoride ödül aldı.

Gürmen Group Şirketlerinden Maspo Enerji'ye İki Ödül, System.String[]

Yenilenebilir enerji alanındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü şirketleri arasında yer alan Maspo Enerji; Manisa/ Alaşehir'de 2017 yılında tamamlanan 1. faz yatırımlarından sonra kurulu gücünü 4 katına çıkartacak 2. faz için 2018 yılında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbankası ve Kuveyt Türk konsorsiyumu ile imzalanan Proje Finansmanı anlaşması ile"2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"nde iki ayrı kategoride ödülle buluştu. Maspo Enerji, "Yılın Enerji Projesi Finansmanı" kategorisinde ikincilik, "Yılın Proje Finansmanı" kategorisinde ise üçüncülük ile ödüllendirildi.

İstanbul'da düzenlenen ödül töreni sonrasında değerlendirmede bulunan Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür, geçtiğimiz aylarda dünya yenilenebilir enerji ligi olarak gösterilen tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan RE100 platformuna kabul edilen ilk Türk şirketi olduklarına da dikkat çekerek, "Maspo Enerji olarak iki ayrı kategoride ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Grubumuzun daha yaşanılabilir bir dünya için, çevreye dost yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının ulusal ve uluslararası saygın kuruluşlar tarafından ödüle layık görülmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle ödüllerimizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Maspo, yenilenebilir enerjinin yükselen değeri ile Daha Çok Yeşil Enerji, Daha Sağlıklı Bir Gelecek hedefi ile projenin 3. ve 4. fazlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:11 Kaynak: Bültenler

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