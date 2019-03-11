Son Dakika Haberleri: Gürol Sözen'den 60 yıllık bir seçki

Gürol Sözen'den 60 yıllık bir seçki

36 dakika önce

Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen, 20 Nisan'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor.

Gürol Sözen'den 60 yıllık bir seçki, System.String[]
Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen, 20 Nisan'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor. Sergide, sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken, farklı bir tema da gündeme geliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10 

Ekonomi
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