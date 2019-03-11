Gürol Sözen'den 60 yıllık bir seçki
36 dakika önce
Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen, 20 Nisan'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor.
Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen, 20 Nisan'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor. Sergide, sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken, farklı bir tema da gündeme geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10
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