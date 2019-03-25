Son Dakika Haberleri: Güroymak Amatör Müsabakalara Ev Sahipliği Yapacak

Güroymak Amatör Müsabakalara Ev Sahipliği Yapacak

19 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesi, amatör ligde mücadele veren takımların müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Güroymak Amatör Müsabakalara Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesi, amatör ligde mücadele veren takımların müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Güroymak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu, yaptığı açıklamada, Bitlis ve ilçelerinde U17, U15, U14 Türkiye şampiyonasında mücadele eden bütün takımlara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

İlçedeki tesislerin daha büyük organizasyonları kaldıracak kapasitede olduğunu anlatan Şahsuvaroğlu, "Bundan sonra takımların kamplarını burada geçirmeleri için çalışma yürüteceğiz. Bu organizasyonda mücadele veren tüm takımlara başarılar diliyor, müsabakalara ev sahipliği yapmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Bitlis, Güroymak, Güncel
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