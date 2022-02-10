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Güroymak Belediyesi çalışanlarına "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi - Son Dakika

Güroymak Belediyesi çalışanlarına "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

10.02.2022 10:33
Güroymak Belediyesi çalışanlarına "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye çalışanlarına "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye çalışanlarına "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen eğitim, İş güvenliği Uzmanı Aycan Uysal tarafından verildi.

Seminerde işçilerin yasal hakları, iş yerlerinde yaşanabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan Uysal, öncelikle iş güveliği kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

İş kazalarının yüzde 88'inin güvensiz davranışlar, yüzde 10'unun güvensiz koşullar, yüzde 2'sinin ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısıyla meydana geldiğini anlatan Uysal, "İş güvenliğini kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya yönelik davranmalıyız. Yaşanan kazaların birçoğu geçici olmayabilir. O yüzden her zaman dikkatli olmalıyız." dedi.

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İş Güvenliği, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güroymak Belediyesi çalışanlarına 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi - Son Dakika


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