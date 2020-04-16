Güroymak Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Güroymak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske dağıttı.

Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Veda Sosyal Destek Grubu" ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında, sürücü ve yolculara, ilçe merkezinde de esnafa ve maskesiz dolaşanlara maske verdi.

Uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Furkan Sancaktutar, sürücü ve yolcularla sohbet ederek alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Sancaktutar, araçlardaki vatandaşlara salgına karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça seyahatlerden kaçınmaları ve gittikleri yerde 14 gün dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.