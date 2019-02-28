Son Dakika Haberleri: Güroymak Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları

Güroymak Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları

45 dakika önce

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güroymak Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları, System.String[]
Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güroymak Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama çalışmaları da yapıyor. Kent merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

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