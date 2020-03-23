Güroymak Belediyesine görevlendirme - Son Dakika

Güroymak Belediyesine görevlendirme
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında terör soruşturması yürütülen HDP'li Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'i görevden uzaklaştırdı.
Bitlis Valiliği, görevden uzaklaştırılan Taşdemir'in yerine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı, "Güroymak Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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