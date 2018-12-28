Güroymak'da Sydv Yardımları Sürüyor
56 dakika önce
Güroymak ilçesinde sosyal güvencesi olmayan iki aileye Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yardım yapıldı.
Güroymak
ilçesinde sosyal güvencesi olmayan iki aileye Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yardım yapıldı.
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan doğuştan engelli Gürgin Şipallı'ye kışın da rahat çalışabileceği bir iş yeri yaptı.
Alibeyoğlu, daha önce de Şipallı'ya akülü araç verdiğini hatırlatarak yeni iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Alibeyoğlu, ardından da Şirintepe
Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini yumurta satarak sağlayan Mehmet Selim
Çaça (81) ile engelli eşi için yeni yapılan 2+1 evlerinde ziyaret etti.
Duyarlılığından ötürü Alibeyoğlu'na teşekkür eden Çaça, "Bizim halimizden kaymakamımız anladı. Allah ondan razı olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:03 Kaynak: AA
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