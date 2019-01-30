Güroymak Devlet Hastanesi C Statüsüne Alındı
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.
Bitlis
'in Güroymak Devlet Hastanesi
, Sağlık Bakanlığı
tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.
Açıklamalarda bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hastane statüsünün yükseltildiğini ve 6 olan uzman doktor sayısının 14'e çıkarıldığını söyledi. Hastanede bulunmayan göz, kulak burun boğaz, ortopedi, fizik tedavi, üroloji ve radyoloji branşlarındaki uzman doktor bölümlerinin açılacağını kaydeden Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Devlet hastanemize tahsis edilen yeni kadrolar ve girişimlerinden dolayı Güroymak halkı adına AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler
ve Cemal Taşar
'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
19 Şubat'ta Uygulanacak Kur Öncesi İlaçlar Stoklanıyor, Hastalar Antibiyotik Dahi Bulamıyor
Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı