Son Dakika Haberleri: Güroymak Devlet Hastanesi C Statüsüne Alındı

Güroymak Devlet Hastanesi C Statüsüne Alındı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.

Güroymak Devlet Hastanesi C Statüsüne Alındı, System.String[]
Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.

Açıklamalarda bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hastane statüsünün yükseltildiğini ve 6 olan uzman doktor sayısının 14'e çıkarıldığını söyledi. Hastanede bulunmayan göz, kulak burun boğaz, ortopedi, fizik tedavi, üroloji ve radyoloji branşlarındaki uzman doktor bölümlerinin açılacağını kaydeden Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Devlet hastanemize tahsis edilen yeni kadrolar ve girişimlerinden dolayı Güroymak halkı adına AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:33 Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Bitlis, Devlet Hastanesi, Güroymak, Güncel
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