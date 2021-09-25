Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu'nun köy ziyaretleri - Son Dakika

Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ilçeye bağlı köylerdeki ihtiyaçların yerinde tespiti ve çalışmaların takibi için başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Kaymakam Cankaloğlu, bu kapsamda Yemişveren ve Çayarası köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Cankaloğlu, talep ve sorunları dinleyerek not aldı.

Kaymakamlık olarak soruların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kaymakam Cankaloğlu, "Amacımız köylerdeki sorunları ve eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır." dedi.