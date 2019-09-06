Güroymak Kaymakamı Sancaktutar göreve başladı
1 saat önce
Artvin'in Ardanuç ilçesinden Bitlis'in Güroymak ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Artvin'in Ardanuç ilçesinden Bitlis'in Güroymak ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar göreve başladı.
İlk ziyaretini İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ceviz Yatağı Karakolu'na yapan Sancaktutar, karakolda görevli askerler tarafından karşılandı.
Karakolun hizmet binasını ve birimlerini gezen Sancaktutar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan'dan sorumluluk bölgesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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