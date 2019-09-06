Güroymak Kaymakamı Sancaktutar göreve başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesinden Bitlis'in Güroymak ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar göreve başladı.



2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Artvin'in Ardanuç ilçesinden Bitlis'in Güroymak ilçesine atanan Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar göreve başladı. Kaymakam Sancaktutar, ilk kurum ziyaretini İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ceviz Yatağı Karakolunu ziyaret etti. Hizmet binasını, birimlerini gezen Kaymakam Sancaktutar, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan'dan sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİTLİS