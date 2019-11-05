Son Dakika Haberleri: Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, MYO'yu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, MYO'yu ziyaret etti

Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, MYO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, MYO'yu ziyaret etti, System.String[]

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.


Okul müdürü Oğuz Ayhan Kireçci'den yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Sancaktutar, idareci ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

2019-2020 Akademik yılının hayırlı olmasını dileyen Sancaktutar, okul yönetimi ve öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kireçci, Sancaktutar'a desteklerinden teşekkür etti.

Eren Üniversitesi, Muhammet Furkan, Güroymak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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