Güroymak Kaymakamı Sancaktutar, MYO'yu ziyaret etti
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Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.
Okul müdürü Oğuz Ayhan Kireçci'den yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Sancaktutar, idareci ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.
2019-2020 Akademik yılının hayırlı olmasını dileyen Sancaktutar, okul yönetimi ve öğrencilere başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kireçci, Sancaktutar'a desteklerinden teşekkür etti.
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