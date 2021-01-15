Güroymak Kaymakamı Zeyrek şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Güroymak Kaymakamı Zeyrek şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, şehit ailelerini ziyaret etti.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, şehit ailelerini ziyaret etti. Budak köyünde şehit aileleriyle bir araya gelen Seyrek, kapılarının her zaman şehit ailelerine açık olduğunu belirterek, sorunlarını dinledi. Şehit yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Zeyrek'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halis Yılmaz eşlik etti.

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