Güroymak Kaymakamlığı engelli çifte ev yapıyor
4 saat önce
Güroymak Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan engelli aileye ev yapımına başlandı.
Güroymak
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan engelli aileye ev yapımına başlandı.
Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Gölbaşı beldesi İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve maddi durumu kötü olan engelli Çelik çifti için ev yapım çalışmalarını başlattı.
Alibeyoğlu, Çelik ailesinin çökmek üzere olan derme çatma bir evde yaşam mücadelesi verdiğini dile getirerek, "Biz de bu aileye ev yapma sözü verdik. Görevimiz ihtiyaç sahibi aileleri bulmak, sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak." dedi.
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