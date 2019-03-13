Son Dakika Haberleri: Güroymak Meslek Yüksekokuluna Akademisyen Ataması

Güroymak Meslek Yüksekokuluna Akademisyen Ataması

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı.

Güroymak Meslek Yüksekokuluna Akademisyen Ataması, System.String[]
Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ve akademisyenler, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Alibeyoğlu, Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan akademisyenlere başarılar diledi. Kaymakam Alibeyoğlu, "YÖK tarafından Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Yayıncılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerinin, Güroymak Meslek Yüksekokulunda açılmasına karar verildi. Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulumuzun tabelası asıldı. Yüksekokulumuza 9 akademisyen ataması da yapıldı. Yakın bir zamanda Güroymak Meslek Yüksekokulumuz eğitime başlayacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Okul Müdürü, Eren Üniversitesi, Bitlis, Güroymak, Güncel
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