Güroymak Meslek Yüksekokuluna Akademisyen Ataması
1 saat önce
Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı.
Bitlis
'in Güroymak
Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, Güroymak Meslek Yüksekokuluna 9 akademisyenin ataması yapıldı. Bitlis Eren Üniversitesi
Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan Okul Müdürü
Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ve akademisyenler, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Alibeyoğlu, Güroymak Meslek Yüksekokuluna ataması yapılan akademisyenlere başarılar diledi. Kaymakam Alibeyoğlu, "YÖK tarafından Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Yayıncılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümlerinin, Güroymak Meslek Yüksekokulunda açılmasına karar verildi. Bitlis Eren Üniversitesi
Güroymak Meslek Yüksekokulumuzun tabelası asıldı. Yüksekokulumuza 9 akademisyen ataması da yapıldı. Yakın bir zamanda Güroymak Meslek Yüksekokulumuz eğitime başlayacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
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