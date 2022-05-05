Güroymak'ta 12 öğrenci "değişim programı" kapsamında Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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Güroymak'ta 12 öğrenci "değişim programı" kapsamında Ankara'ya gönderildi

05.05.2022 12:27
Güroymak'ta 12 öğrenci "değişim programı" kapsamında Ankara'ya gönderildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı"na katılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı"na katılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Okul müdürü Metin Kardaş, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na 68 okulun başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

Okullarının da programa dahil edildiğini ifade eden Kardaş, "Öğrenci Değişim Programı kapsamında 12 öğrenci 1 idareci ve 1 öğretmen Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Gezi bir hafta sürecek. Biz Çankırı'nın kültürünü tanıyacağız. Çankırı'daki kardeşlerimzle kültürlerimizi paylaşacağız." dedi.

Öğrencilerden Yunus Emre Dursun da program kapsamında gittikleri ilen kültürünü öğreneceklerini belirtti.

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Evliya Çelebi, Güroymak, Bitlis, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güroymak'ta 12 öğrenci 'değişim programı' kapsamında Ankara'ya gönderildi - Son Dakika


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