Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta 150 kursiyer sertifika aldı
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Güroymak'ta 150 kursiyer sertifika aldı

51 dakika önce

Güroymak Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Güroymak'ta 150 kursiyer sertifika aldı, System.String[]
Güroymak Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Yatılı Bölge Okulunun konferans salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun konuşmasının ardından programda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ardından 25 farklı alanda açılan kursları başarıyla tamamlayan 150 kursiyere sertifikaları verildi.
Programa, Kaymakam Alibeyoğlu'nun eşi Aile Destek Merkezi Sorumlusu Nagihan Alibeyoğlu, Cumhuriyet Savcıları Mahmut Altınay, Abdullah Cura, hakimler İbrahim Mısırcı, Hasan Tamer Berber, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Güroymak, Güncel
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