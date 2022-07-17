Güroymak'ta 153 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Güroymak'ta 153 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi

17.07.2022 19:37
Güroymak'ta 153 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev içerisinde yapılan aramada 153 kök kenevir bitkisi ve 4 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir ev içerisinde yapılan aramada 153 kök kenevir bitkisi ve 4 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bir şahıs tarafından yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşılarak yapılan aramada 153 kök kenevir bitkisi ve 4 kilo 100 gram kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Güroymak ilçesi Günkırı beldesinde ikamet eden bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edilmesi üzerine, icra edilen aramada 153 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette 4 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda kenevir maddeleri Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs yada şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Güroymak'ta 153 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güroymak'ta 153 kök kenevir ve 4 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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