Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

Güroymak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

31 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi.

Güroymak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi.

Güroymak Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında Asri Mezarlığında şehit askerler için İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından resmi tören düzenlendi. İl Müftü Vekili Metin Erten tarafından dua edilmesinin ardından, şehitler için saygı atışı yapıldı. Şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.

Güroymak Yatılı Bölge Okulunda devam eden programda, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şiirler okundu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

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