Güroymak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Fatih İlkokulu bahçesinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin sunulduğu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.