Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta 320 Öğrenciye Ücretsiz Kitap Dağıtıldı

Güroymak'ta 320 Öğrenciye Ücretsiz Kitap Dağıtıldı

45 dakika önce

Güroymak Kaymakamlığınca lise ve üniversiteye hazırlanan 320 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtıldı.

Güroymak'ta 320 Öğrenciye Ücretsiz Kitap Dağıtıldı, System.String[]
Güroymak Kaymakamlığınca lise ve üniversiteye hazırlanan 320 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtıldı.

İlçedeki 37 öğretmen tarafından, Güroymak İmam Hatip Lisesinde yatılı kalan 200 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu, Fatih İlkokulundaki 120 öğrenciye liseye hazırlık eğitimi veriliyor.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, yarı yıl tatilinde hazırlık öğrencilerinin yemek, konaklama ve servis ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Kampa katılan öğrencilerinin hiç masrafları olmadan eğitimlerini devam ettiğini ifade eden Alibeyoğlu, "Öğrencilerimize sınavlarda daha başarılı bir şekilde hazırlanmaları için de kaynak kitap dağıttık. Devletin sizlere sağlamış olduğu imkanları güzel ve yerinde kullanmaya bakınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Fedakar öğretmenlerinizi tebrik ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Güroymak, Güncel
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