Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

23.05.2022 16:44

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde Doğu Anadolu Ajansı (DAKA) ile belde belediyesinin desteğiyle, 500 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde Doğu Anadolu Ajansı (DAKA) ile belde belediyesinin desteğiyle, 500 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, fabrikanın beldeye istihdam alanında katkı sağlayacağını belirterek, fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği ifade etti.

Projeye bin metrekare alanla başladıklarını ancak yapılan görüşmeler neticesinde 4 bin metrekareye çıkardıklarını anlatan Çetinsoy, şunları kaydetti:

"Bu projenin bize maliyeti 9 milyon civarında olacak. Bunun 1 milyon 875 bin lirasını DAKA üzerinden Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı karşılıyor, geri kalanını Günkırı Belediyesi bütçesinden karşılıyoruz. İnşallah 1 Ekim'de buranın açılışını birlikte yapacağız. Projeye desteklerinden dolayı milletvekillerimiz Sayın Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyorum."

Yüklenici firma yetkilisi Yılmaz Tadik de fabrikayı hava şartlarının el vermesi durumunda 4 ayda bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Kurban kesimi ve duaların ardından fabrikanın temeli atıldı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Subaşı, İlçe Müftüsü Murat Demir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
Güroymak'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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