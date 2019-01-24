Güroymak'ta Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
1 saat önce
Güroymak ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.
Güroymak
ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, programda yaptığı konuşmada, yapılan yatırımlarla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağladıklarını söyledi.
Açılışı yapılan merkezde ilk olarak bir hekim ve bir hemşirenin görev yapacağını anlatan Okur, "Merkezde hasta muayenesi, enjeksiyon-pansuman, laboratuvar tetkikleri, gebe-lohusa-sağlam çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:20 Kaynak: AA
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