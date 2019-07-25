Son Dakika Haberleri: Güroymak'ta arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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Güroymak'ta arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güroymak'ta arazi kavgası: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güroymak'ın Günkırı beldesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Maşallah T. ile Allahverdi Y. hayatını kaybederken, Nihat E., Nuriye S. ve Mezher S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere götürürken, güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. - BİTLİS
Güroymak, Günkırı, Bitlis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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