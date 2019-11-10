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Güroymak'ta Atatürk'ü anma töreni

7 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Güroymak'ta Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam ettiği. Daha sonra Güroymak YBO konferans salonunda yapılan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, öğrencilerin hazırlayıp sunduğu skeç ve oratoryo sahnelenerek, şiirler okundu.


10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.


Programa Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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