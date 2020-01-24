Güroymak'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güroymak'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Güroymak'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Güroymak'ta 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam M. Furkan Sancaktutar'ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçaslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Toplantıda alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele çalışmaları ele alındı. İlçede bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.


Çağımızda toplumsal bir sorun haline gelen her türlü bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirlerle toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi. - BİTLİS

Kaymakamlık, Jandarma, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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