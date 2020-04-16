Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı - Son Dakika
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Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı

6 saat önce

Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Daha önce Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi 106. Sokak'taki bir evde yaşayanlarda korona virüs tespit edilerek alınan karantina kararı, bugün tüm beldede uygulandı.

Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Değerli halkım, korona virüsü salgını nedeniyle beldemiz karantina altına alınmıştır. Bu süreçte bütün halkımızın duyarlı olmasını ve karantina uygulamasının kaldırılmasına kadar evlerinizde kalmanızı istirham ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Güroymak'ta bir belde karantinaya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güroymak, Türkiye, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:54 Kaynak: İHA

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